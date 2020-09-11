Внебрачная дочь короля Бельгии судится за отцовские титулы

Дельфина Боэль (слева), фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n143711-vnebrachnaya-doch-korolya-belgii-suditsya-za-otcovskie-tituly.html

Ракурс

Королевская семья Бельгии может пополниться еще одним представителем с титулом принцессы.

Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II 52-летняя художница Дельфина Боэль обратилась с соответствующим иском в Апелляционный суд Брюсселя, сообщает BBC.

В суде она добивается получения тех же прав и титулов, что и другие дети экс-короля: принц Лоран, принцесса Астрид и нынешний король Филипп. В случае, если суд поддержит Боэль, на соответствующие права смогут претендовать и ее дети.

В то же время адвокат экс-короля Альбера II заявляет, что титул «принцесса» может быть присвоен только королевским указом, а не решением суда.

Мать Боэль, баронесса Сибилла де Селис Лоншан, утверждает, что у нее был длительный роман с Альбертом до того, как он стал королем (в период между 1966 и 1984 годами). Трон он неожиданно занял в 1993 году после смерти своего брата.

В 2013 году Альбер II объявил об отречении трона — ссылаясь на плохое самочувствие. Следующим королем стал его сын Филипп.

Потеря иммунитета экс-королем после отречения трона позволила Боэль начать против него судебный процесс, добиваясь признания отцовства. Экс-король сопротивлялся судебным приказам пройти тест на ДНК, но из-за угрозы крупного штрафа был вынужден согласиться.

В январе этого года, после получения результатов ДНК-анализа, он все же признал Боэль своей дочерью.

Напомним, Альбер II отрекся от престола 21 июля 2013 года.