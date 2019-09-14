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Ракурс
Порятунок Амазонії: США і Бразилія створять спільний фонд. Фото: LIGA.net

Порятунок Амазонії: США і Бразилія створять спільний фонд

14 вер 2019, 09:33
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Фонд по збереженню біорізноманіття в тропічних лісах Амазонки планують спільно створити США і Бразилія.

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Вашингтон і Бразилія зобов’язалися внести 100 млн дол. у фонд, яким управлятиме приватний бізнес. Про це оголосили під час зустрічі держсекретаря Майка Помпео та міністр закордонних справ Бразилії Ернесто Араужо, передає «Голос Америки».

Інвестиційний фонд буде розрахований на 11 років. Попередні домовленості з цього питання відбулися в березні поточного року.

Представник Бразилії спростував нездатність Бразилії самій вирішити екологічні проблеми Амазонії, включаючи останні пожежі, і зазначив, що необґрунтовані тривоги з приводу кліматичних змін шкодять суверенітету Бразилії.

Араужо заявив, що пріоритетом зараз є створення робочих місць в Амазонському регіоні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в серпні Бразилія відмовилася від 20 млн дол. фінансової допомоги Європейського Союзу для ліквідації пожеж в Амазонії. Бразиліа заявила, що ЄС краще направити ці кошти для порятунку лісів Європи.


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