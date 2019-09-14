Спасение Амазонии: США и Бразилия создадут совместный фонд. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n126768-spasenie-amazonii-ssha-i-braziliya-sozdadut-sovmestnyy-fond.html

Ракурс

Фонд по сохранению биоразнообразия в тропических лесах Амазонки планируют совместно создать США и Бразилия.

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Вашингтон и Бразилия обязались внести 100 млн долл. в фонд, которым будет управлять частный бизнес. Об этом объявили во время встречи госсекретаря Майка Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо, передает «Голос Америки».

Инвестиционный фонд будет рассчитан на 11 лет. Предварительные договоренности по этому вопросу состоялись в марте текущего года.

Представитель Бразилии опроверг неспособность Бразилии самой решить экологические проблемы Амазонии, включая последние пожары, и отметил, что необоснованные тревоги по поводу климатических изменений вредят суверенитету Бразилии.

Араужо заявил, что приоритетом сейчас является создание рабочих мест в Амазонском регионе.

Как ранее сообщал «Ракурс», в августе Бразилия отказалась от 20 млн долл. финансовой помощи Европейского Союза для ликвидации пожаров в Амазонии. Бразилиа заявила, что ЕС лучше направить эти средства для спасения лесов Европы.