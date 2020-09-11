Технологія «виборчого туризму» загрожує результатам виборів. Фото: zik.ua

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Ракурс

«Виборчий туризм» загрожує спотворенням результатів виборів в окремих громадах.

Ця технологія передбачає зміну виборцем місця реєстрації з одного населеного пункту на інший. Таким чином особа, яку підкупили, може проголосувати за «потрібного» кандидата. Про це 11 вересня заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

За словами Кошеля, у громаді Кароліно-Бугаз Одеської області кількість виборців зросла на 5%, а це дуже багато.

Уявімо, що на виборах буде явка 50% і це означає, що ці 5% стануть 10% виборців. І це 10% виборців можуть проголосувати за одного з кандидатів або за одну з політичних сил. Плюс 10% до реальних показників кандидата — це фактично один із ключових рецептів для перемоги, — зазначив очільник КВУ.



Кошель запевняє, що так званий виборчий туризм можна відслідкувати, оскільки залишаються сліди. Відстежити його буде складно, лише якщо групи «туристів» будуть невеликими — по 50−100 осіб.

Нагадаємо, у новому Виборчому кодексі виявили помилку, яка може зірвати проведення агіткампанії для більшості кандидатів.