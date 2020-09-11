Луцький терорист Кривош проведе осінь в СІЗО, скріншот відео

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Ракурс

Максиму Кривошу, так званому луцькому терористу, вдруге обрали запобіжний захід. Кривош, який у липні захопив автобус із заручниками в центрі Луцька, проведе осінь в СІЗО.

Луцький міськрайонний суд розглянув клопотання слідчого про продовження строку тримання підозрюваного у тероризмі і захопленні заручників під вартою. Запобіжний захід у виді арешту Кривошу продовжили на 60 днів без визначення розміру застави, повідомляє сайт суду.

Його підозрюють у скоєнні декількох важких злочинів: захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями.

Уранці 21 липня поліція Волині отримала повідомлення від терориста, який заявив, що взяв у заручники людей на Театральному майдані міста. Центр Луцька перекрили.

Озброєний автоматом Кривош провів в автобусі із заручниками цілий день, час від часу стріляючи, а також кидаючи назовні гранати та вибухові пакети. Згодом у Харкові затримали начебто його спільника, який постачав зброю і вибухівку.

Спочатку терорист звільнив трьох заручників, увечері після діалогів з правоохоронцями та часткового виконання вимог особисто президентом Володимиром Зеленським чоловік вийшов з автобуса і здався.

Кривоша затримали і 23 липня арештували на два місяці. Тодішній прокурор Волинської області Тарас Безрукий заявляв, що для терориста не будуть просити довічного ув’язнення.