200 немецких полицейских подняли по тревоге из-за дебоширов в поезде. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n143718-200-policeyskih-podnyali-po-trevoge-v-germanii-iz-za-deboshirov-v-poezde.html

Ракурс

Более 200 немецких полицейских вызвали к поезду, который направлялся в Гамбург, из-за агрессивных пассажиров, которые ехали без билетов и издевались над кондуктором.

Поезд остановился в 7 км от станции отправления из-за агрессивного поведения группы курдов, которые ехали на курдскую демонстрацию. В частности, они издевались над проводницей. В поезде пассажиры насчитали около 80 курдов и вызвали полицию. Об этом сообщает издание The Local.

Агрессивно настроенные молодые люди не реагировали на замечания полиции, продолжали совершать бесчинства. Кроме того, они нападали на правоохранителей, били их ногами. Несколько полицейских пострадали.

Правоохранители задержали дебоширов, нескольких уже арестовали и предъявили обвинения. Проверка документов показала, что десяток пассажиров не имели разрешения проживать в Германии. Среди нелегалов были трое несовершеннолетних. Ожидалось, что эта группа курдов будет участвовать в акциях протеста, которые запланированы в Ганновере, Целле, Ульцене, Люнебурге и Гарбурге.

Напомним, 7 июня в Берлине после проведения антирасистской акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») произошла массовая драка. После инцидента полиция задержала 93 участников столкновений.