Открытие помойки. Фото: Росбалт

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Российская Федерация не перестает удивлять курьезами. В Челябинске депутаты от «Единой России», пропрезидентской политической силы, торжественно презентовали во дворе мусорные контейнеры.

Праздничное открытие было связано с реконструкцией контейнерной площадки, которая обслуживает шесть домов. Об этом сообщает «Росбалт».

Оригинальный способ пиара для себя выбрали два народных избранника — Сергей Овчинников и Алексей Локоцков. Депутаты перерезали красную ленту во время торжественной церемонии открытия мусорных контейнеров и поздравили с этим событием жильцов домов.





В свою очередь среди россиян данное «торжество» вызвало только насмешки, однако власти считают, что шутить над этим — неуместно. Там пояснили, что депутатам пришлось заняться этой проблемой самостоятельно, поскольку ограждение этой контейнерной площадки было безвозвратно утеряно.

Также ради пиара депутаты не гнушались лично подвигать мусорные контейнеры, чтобы «выбрать лучшую для жильцов расстановку». Отмечается, что установку мусорной площадки приурочили ко Дню района, сделав таким образом «подарок» жителям близлежащих домов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия не спешит снабжать новым жильем своих граждан. В связи с этим в сибирском селе Яр что находится в Тюменской области, многоквартирный жилой дом шатается от дуновения ветра. Жители дома пугаются каждый раз, когда стены их дома начинают трястись из-за неустойчивых конструкций.

По словам одного из жильцов, дом может обрушиться в любой момент. В свою очередь, власти продолжают бездействовать, несмотря на жалобы жителей. Сообщается, что во время дождя пол в доме начинает гнить, а фундамент стирается в цемент.