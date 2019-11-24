Володимир Балух, фото: «Громадське»

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Колишній політв’язень Володимир Балух, звільнений у вересні під час обміну полоненими між Україною та Росією, розповів, як зміг витримати майже 200 днів голодування в російській колонії.

За словами Балуха, йому надавало сил усвідомлення того, що Україна протистоїть абсолютному злу й будь-яка поступка живить це зло й провокує його подальші дії. Про це він заявив в інтерв’ю «24 каналу».

Будь-який крок на те, щоб відступити від своєї позиції надає натхнення цьому злу. І вони показують пальцем: «а бачите, які там герої» і таке інше, — наголосив Балух.

Балух зазначив, що «розбудовував» своє перебування за ґратами, свою поведінку, саме з огляду на те, щоб ніколи не поступатися злу.

Додавало сили, коли ти кожен день готуєшся, що тобі далі буде важче, — наголосив Балух.

За словами політв’язня, така поведінка вступала в конфлікт з уявленнями окупантів щодо того, як, на їхнє розуміння, має поводитися людина за ґратами, котра мала б усвідомити, що від неї вже геть нічого не залежить.

В їхньому розумінні, людина, потрапивши туди, має це усвідомити. А до мене не приходила ця усвідомість. І я розумів, що вони будуть вважати це за порушення, — наголосив Балух.

Політв’язень також розповів, що, перебуваючи за ґратами, отримував низку листів від людей, в яких були цитати німецького письменника Еріха Марії Ремарка. За його словами, Ремарк дуже точно описав, що відчуває людина, коли голодує.

Нагадаємо, Балух після звільнення з російського ув’язнення заявив, що готовий продовжувати боротьбу за повернення Криму.