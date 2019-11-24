Владимир Балух, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n129857-politzakluchennyy-baluh-rasskazal-kak-vyderjal-pochti-200-dney-golodaniya-v-rossiyskoy-kolonii.html

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Бывший политзаключенный Владимир Балух, осовбожденный в сентябре во время обмена пленными между Украиной и Россией, рассказал, как смог выдержать почти 200 дней голодания в российской колонии.

По словам Балуха, ему придавало сил осознание того, что Украина противостоит абсолютному злу и любая уступка питает это зло и провоцирует его дальнейшие действия. Об этом он заявил в интервью «24 каналу».

Любой шаг на то, чтобы отступить от своей позиции дает вдохновение этому злу. И они показывают пальцем: «а видите, какие там герои» и т. д., — подчеркнул Балух.

Балух отметил, что «развивал» свое пребывание за решеткой, свое поведение, именно с позиции того, чтобы никогда не уступать злу.

Добавляло силы, когда ты каждый день готовишься, что тебе дальше будет сложнее, — подчеркнул Балух.

По словам политзаключенного, такое поведение вступало в конфликт с представлениями оккупантов о том, как, по их мнению, должен вести себя человек за решеткой, который должен осознать, что от него уже совсем ничего не зависит.

В их понимании, человек, попав туда, должен это осознать. А ко мне не приходило это понимание. И я понимал, что они будут считать это нарушением, — подчеркнул Балух.

Политзаключенный также рассказал, что, находясь за решеткой, получал ряд писем от людей, в которых были цитаты немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. По его словам, Ремарк очень точно описал, что чувствует человек, когда голодает.

Напомним, Балух после освобождения из российского заключения заявил, что готов продолжать борьбу за возвращение Крыма.