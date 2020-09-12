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Ракурс
Владимир Балух. Фото: Украинская правда

Состояние здоровья избитого Балуха стабильно тяжелое, но без «сюрпризов» — нардеп

12 сен 2020, 17:21
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Владимир Балух, бывший политзаключенный Кремля, остается в стабильно тяжелом состоянии.

Сейчас ему необходимо время для выздоровления. Об этом рассказала депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Пост Ирины Геращенко. Скриншот: FacebookОна сообщила, что врачи считают состояние Балуха достаточно прогнозируемым, поэтому лишние волнения беспочвенны. По ее словам, он еще не пришел в себя после медикаментозного сна и находится на полном контроле медиков.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Гидропарке Киева в ночь на 8 сентября избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Балух перенес операцию, после чего его перевели в реанимацию. У него тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас врачи ввели его в медикаментозный сон для восстановления.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура Киева взяла под свой контроль ход расследования. Офис президента призвал полицию расследовать избиение политзаключенного как можно быстрее, а также проверить все возможные версии нападения.

Источник: Ракурс


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