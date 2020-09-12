Владимир Зеленский. Фото: Капитал

https://racurs.ua/n143746-zelenskiy-ostalsya-nedovolen-normandskoy-vstrechey-obsudili-ne-vse.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назвал главным итогом нормандской встречи политических советников в Берлине решение о продлении «режима тишины» на Донбассе.

Но отметил, что советники обсудили не все вопросы, которые хотелось бы. Об этом глава государства рассказал во время брифинга в Одессе.

По его словам, встречи советников означают, что будет планироваться и саммит лидеров нормандского формата, вопреки словам представителя российской стороны Дмитрия Козака.

Он добавил, что не полностью доволен «режимом тишины», однако считает, что мы идем к выполнению минских соглашений и миру на востоке страны. Для достижения мира это первый и главный вопрос, подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что переговоры советников лидеров «нормандской четверки» завершились в Берлине. Основной темой переговоров стал «режим тишины» на Донбассе, обмен пленными и подготовка к очередному саммиту лидеров «нормандской четверки».

Представитель России Дмитрий Козак заявлял, что сторонам не удалось достичь компромиссов по всем решениям. Также он поставил под сомнение проведение саммита лидеров «нормандской четверки», поскольку для этого «нет оснований».