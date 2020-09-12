Марс. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143748-yaponiya-zapustyt-na-mars-unikalnu-kameru-video.html

Ракурс

JAXA, японське агентство аерокосмічних досліджень, створить унікальну камеру для подорожі на Марс разом з японською радіомовною корпорацією NHK.

Пристрій повинен буде зняти марсіанські лунки у роздільній здатності 8K. Про це повідомляє «Популярна механіка».





Якщо випробування пристрою пройде успішно, отримані знімки Марса стануть найдетальнішими в історії. Зазначається, що камеру встановлять на космічний корабель JAXA Martian Moons eXploration. Його запуск відбудеться у 2024 році. Метою запуску пристрою є вивчення марсіанських супутників — Фобоса і Деймоса.

Цей корабель може стати першим кораблем, який дійде до Марса і повернеться на Землю. По дорозі корабель також «загляне» на Місяць і збере зразки ґрунту.

Поки корабель перебуватиме у космосі, зображення з камери на Землю надходитимуть лише частково. Розмір файлів у дозволі 8K занадто високий для передачі на Землю з космосу, тому повноцінні знімки з’являться тільки після повернення корабля.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Марс стає прохолодніше на кілька градусів під час затемнень супутниками. До такого висновку прийшли вчені під час вивчення затемнення Сонця Фобосом, природним супутником червоної планети.

Зазначається, що таке відкриття може розширити знання дослідників про надра Марса, адже раніше вважалося, що затемнення не впливають на червону планету.