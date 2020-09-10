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Ракурс
Полмиллиона гривен ущерба экологии нанесла авария танкера Delfi. Фото: «Думская»

Полмиллиона гривен ущерба экологии нанесла авария танкера Delfi

10 сен 2020, 17:34
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Авария танкера Delfi возле Одессы нанесла экологии огромный ущерб.

Специалисты подсчитала ущерб, нанесенный окружающей среде в результате утечек нефтепродуктов из поврежденного корпуса танкера. Было выявлено превышение нормированных значений предельно-допустимой концентрации по содержанию в воде нефтепродуктов. Об этом 10 сентября заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет около 453 тыс. грн. Судовладельцу уже направили претензию на добровольное возмещение ущерба.


Также стало известно, что танкер Delfi, который ночью сняли с мели у берегов Одессы, 10 сентября. В 14.00 он прибыл в порт «Черноморск». Судно сопровождал плавучий кран «Атлас-4», буксиры «Топаз» и «Бриллиант».

Напомним, 10 сентября танкер «Делфи», который затонул возле одесского пляжа «Дельфин» осенью 2019 года, наконец подняли и отбуксировали.

Источник: Ракурс


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