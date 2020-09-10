Полмиллиона гривен ущерба экологии нанесла авария танкера Delfi. Фото: «Думская»

https://racurs.ua/n143668-polmilliona-griven-uscherba-ekologii-nanesla-avariya-tankera-delfi.html

Ракурс

Авария танкера Delfi возле Одессы нанесла экологии огромный ущерб.

Специалисты подсчитала ущерб, нанесенный окружающей среде в результате утечек нефтепродуктов из поврежденного корпуса танкера. Было выявлено превышение нормированных значений предельно-допустимой концентрации по содержанию в воде нефтепродуктов. Об этом 10 сентября заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет около 453 тыс. грн. Судовладельцу уже направили претензию на добровольное возмещение ущерба.

Также стало известно, что танкер Delfi, который ночью сняли с мели у берегов Одессы, 10 сентября. В 14.00 он прибыл в порт «Черноморск». Судно сопровождал плавучий кран «Атлас-4», буксиры «Топаз» и «Бриллиант».

Напомним, 10 сентября танкер «Делфи», который затонул возле одесского пляжа «Дельфин» осенью 2019 года, наконец подняли и отбуксировали.