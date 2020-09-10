Что влияет на уменьшение «гормона любви», установили ученые

https://racurs.ua/n143667-gormon-lubvi-u-kogo-ego-menshe-ustanovili-uchenye.html

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«Гормоном любви» называют окситоцин. Он секретируется в головном мозге и высвобождается во время эмоциональных переживаний. Этот гормон важен для социального поведения и возникновения эмоциональных связей в раннем возрасте. Также он связан с воспитанием детей, привязанностью и чувством тревоги.

Новое исследование ученых из Белорского университета (США) показало, что развод родителей приводит к дальнейшему уменьшению уровня окситоцина у их детей во взрослом возрасте, сообщает издание ScienceDaily.

В соответствующем исследовании приняли участие 28 человек в возрасте от 18 до 62 лет. У 27,3% из них родители развелись. Средний возраст участников при разводе родителей составлял девять лет.

Проведенные анализы показали значительно более низкие уровни окситоцина у тех участников исследования, чьи родители развелись. Кроме этого, у таких участников наблюдались меньшая уверенность в себе и чувство большого дискомфорта в близости. Также они были менее чувствительными в заботе о собственных детях.

Ученые отмечают, что пониженный уровень окситоцина также может быть связан с другими последствиями развода родителей, которые наблюдаются у их детей.

Теперь исследователям нужно определить, имеет ли значение, сколько именно лет было ребенку на момент развода.

Напомним, немецкие ученые установили, что «гормон любви» помогает преодолевать страх.