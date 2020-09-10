Що впливає на зменшення «гормону кохання», встановили учені

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«Гормоном кохання» називають окситоцин. Він секретується у головному мозку та вивільняється під час емоційних переживань. Цей гормон важливий для соціальної поведінки та виникнення емоційних зв’язків у ранньому віці. Також він пов’язаний з вихованням дітей, прихильністю та відчуттям тривоги.

Нове дослідження учених з Белорського університету (США) показало, що розлучення батьків призводить до подальшого зменшення рівня окситоцину в їхніх дітей у дорослому віці, повідомляє видання ScienceDaily.

У відповідному дослідженні взяли участь 28 осіб віком від 18 до 62 років. У 27,3% з них батьки розлучилися. Середній вік учасників під час розлучення батьків становив дев’ять років.

Проведені аналізи показали значно нижчі рівні окситоцину у тих учасників дослідження, чиї батьки розлучилися. Крім цього, у таких учасників спостерігалися менша впевненість в собі і почуття більшого дискомфорту в близькості. Також вони були менш чутливими у турботі щодо власних дітей.

Учені зазначають, що знижений рівень окситоцину також може бути пов’язаний з іншими наслідками розлучення батьків, які спостерігаються у їхніх дітей.

Тепер дослідникам потрібно визначити, чи має значення, скільки саме років було дитині на момент розлучення.

Нагадаємо, німецькі вчені встановили, що «гормон кохання» допомагає долати страх.