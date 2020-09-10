Півмільйона гривень збитків екології завдала аварія танкера Delfi. Фото: «Думська»

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Аварія танкера Delfi біля Одеси завдала екології величезних збитків.

Фахівці підрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок витоків нафтопродуктів з пошкодженого корпусу танкера. Було виявлено перевищення нормованих значень гранично-допустимої концентрації за вмістом у воді нафтопродуктів. Про це 10 вересня заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що загальна сума збитків внаслідок витікання забруднюючих речовин складає близько 453 тис. грн. Судновласнику вже направили претензію на добровільне відшкодування збитків.

Також стало відомо, що танкер Delfi, який вночі зняли з мілини біля берегів Одеси, 10 вересня. О 14.00 він прибув до порту «Чорноморськ». Судно супроводжував плавучий кран «Атлас-4», буксири «Топаз» та «Діамант».

Нагадаємо, 10 вересня танкер «Делфі», який затонув біля одеського пляжу «Дельфін» восени 2019 року, нарешті підняли і відбуксирували.