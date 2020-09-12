Зеленський назвав умову, за якої він розкриє назву партії власника «Делфі»

Танкер "Делфі". Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n143749-zelenskyy-nazvav-umovu-za-yakoyi-vin-rozkryie-nazvu-partiyi-vlasnyka-delfi.html

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Володимир Зеленський, президент України, пообіцяв назвати партійну приналежність власників затонулого біля пляжу в Одесі танкера «Делфі» після того, як пройдуть місцеві вибори.

Він заявив, що державу лякали тим, що судно належить західним бенефіціарам, але насправді ними виявилися українці. Про це він розповів під час брифінгу в Одесі у суботу, 12 вересня.

Президент розповів, що майже 10 місяців власники судна не давали державі можливості займатися роботами з підйому судна. Також нічого подіяти з танкером не могла й місцева влада. За його словами, державу зацікавило, що танкер був без розпізнавальних знаків та прапорів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер «Делфі», власник якого не давав змоги екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.

Судно не мало реєстраційних документів. Після того, як танкер сів на мілину, аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді в 157 разів. 9 вересня судно «Делфі» забрали з одеського пляжу «Дельфін».