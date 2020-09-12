Какие планеты могут состоять из алмазов, рассказали ученые

Планета. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143751-kakie-planety-mogut-sostoyat-iz-almazov-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Планеты из алмазов могут активно населять нашу Вселенную. В новом исследовании группа ученых из Университета штата Аризона (ASU) и Чикагского университета определила, что богатые углеродом экзопланеты могут состоять из драгоценных алмазов.

Такие планеты сформировались в условиях высокого соотношения углерода. Об этом сообщает Phys.org.

Звезды и планеты образуются из одного и того же газового облака, поэтому их состав очень похож. У звезды с низким соотношением углерода к кислороду в составе обнаруживают крайне малое количество алмазов, которое сопоставимо с количеством драгоценных камней на Земле — всего 0,001% алмазов.

А те, которые имеют более высокое соотношение углерода и кислорода, могут превратиться в алмазы и силикаты. Но такое возможно только в том случае, если вода создаст подходящие условия.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи воссоздали в лабораторных условиях внутреннюю часть экзопланеты, используя высокую температуру и давление. Как и предполагалось, при таких условиях карбид кремния вступил в реакцию с водой и превратился в алмазы.

Однако у таких планет есть один большой недостаток — они абсолютно непригодны для жизни. Атмосфера, богатая углеродом, делает их геологически неактивными.

Напомним, ранее мы сообщали, что тайну ближайшей к Земле карликовой планеты разгадали ученые.