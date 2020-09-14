Фокіна і Єрмака познайомила онучка екс-прем’єра — відео одкровень співачки, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n143782-fokina-i-iermaka-poznayomyla-onuchka-eks-premiera-video-odkroven-spivachky.html

Ракурс

Переговори по Донбасу Вітольд Фокін проводить за протекцією своєї онучки. Як виявилося, Фокіна, заступника глави української делегації у тристоронній контактній групі, і очільника Офісу президента Андрія Єрмака познайомила онучка екс-прем'єра Марія.

Про це Марія Фокіна повідомила програмі «Світське життя».

Я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком, — заявила співачка і внучка першого прем'єра незалежної України.

Марія Фокіна заявила, що глава Офісу президента Андрій Єрмак її друг.

Дід не знав, що Андрій Єрмак — це мій хороший друг дитинства. І Андрюші теж потрібна була допомога в цій ситуації, — розповіла внучка Фокіна.

Дружба Єрмака і Фокіної, як виявилося, триває вже не перший рік. На сторінці Марії в Фейсбук є фото з її дня народження (2012 рік). На ній Єрмак обіймає іменинницю, а в коментарях до фотографії глава ОП проводить паралель з казкою «Красуня і чудовисько».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування. Причиною відмови він назвав «зайнятість» та необхідність працювати у Тристоронній контактній групі.