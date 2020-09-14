Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавірус в Україні не вщухає — за минулу добу, 13 вересня, вірус виявили у 2 тис. 462 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 156 тис. 797 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 650 людей, а в цілому вже одужали 69 тис. 543 особи. Зараз хворіють 84 тис. 43 пацієнти. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 33 особи. Загальна кількість жертв становить 3 тис. 211 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 220 тис. 99.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Тернопільській (352 особи), Харківській (259 осіб), Одеській областях (205 осіб), і у місті Київ (168 нових хворих). Найменше випадків COVID-19 13 вересня фіксувалося у Донецькій і Кіровоградській областях — шість та п’ять випадків відповідно.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що школи змінюють режим роботи у «помаранчевому» Києві. Нові обмеження наберуть чинности сьогодні, 14 вересня. Відтепер школи Києва будуть працювати в очному та змішаному форматах.