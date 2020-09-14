Хочуть мене злякати — Богдан прийшов на допит в ДБР, не знаючи суті справи (ВІДЕО)

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Андрій Богдан, екс-глава Офісу президента, прийшов на допит в Держбюро розслідувань. Він не знає суті справи, за якою свідчитиме у ДБР.

Журналістам біля офісу бюро Богдан заявив, що не знає про предмет розмови, оскільки на сайті ДБР прочитав просто повідомлення про виклик, а справа, за якою його викликали на допит, зареєстрована 19 серпня — тоді, коли інтерв’ю ще навіть не планувалося.

Шахрайство певне з боку ДБР, бо суті справи не знаю. Або допит про інтерв’ю, або допит в іншій справі, — повідомив Богдан і додав, що виклик це — також спосіб залякати, а він цього не боїться попри дві спалені автівки.

Суть кримінальної справи Богдану зобов’язані розповісти безпосередньо перед самим допитом, тому йому самому цікаво дізнатися деталі.

Колишній соратник президента також повідомив, що буде ходити на всі допити і не виключив своєї появи в політиці, якщо на це буде запит від українців.

Нагадаємо, що Богдан отримав виклик до ДБР наступного дня після скандального інтерв’ю про Зеленського.