Хотят меня запугать — Богдан пришел на допрос в ГБР, не зная сути дела (ВИДЕО)

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Ракурс

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, пришел на допрос в Госбюро расследований. Он не знает сути дела, по которому будет свидетельствовать в ГБР.

Журналистам возле офиса бюро Богдан заявил, что не знает о предмете разговора, поскольку на сайте ГБР прочитал просто сообщение о вызове, а дело, по которому его вызвали на допрос, зарегистрировали еще 19 августа — тогда, когда интервью еще даже не планировалось.

Мошенничество определенное со стороны ГБР, потому что сути дела не знаю. Или допрос об интервью, или допрос по другому делу, — сообщил Богдан и добавил, что вызов это — также способ запугать, а он этого не боится несмотря на два сожженых автомобили.

Суть уголовного дела Богдану обязаны рассказать непосредственно перед самым допросом, поэтому ему самому интересно узнать детали.

Бывший соратник президента также сообщил, что будет ходить на все допросы и не исключил своего появления в политике, если на это будет запрос от украинцев.

Напомним, что Богдан получил вызов в ГБР на следующий день после скандального интервью о Зеленском.