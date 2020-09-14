Держбюджет на 2021 рік схвалив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n143788-derjbudjet-na-2021-rik-shvalyv-kabmin.html

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Проект держбюджету на 2021 рік під час позачергового засідання у понеділок вранці схвалив Кабінет міністрів.

Ухвалення проекту бюджету урядом відбулося згідно із графіком бюджетного процесу — до 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради, — написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбук 14 вересня.

За його словами, Кабмін також схвалив законопроект, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Цей документ регулює питання збалансованості бюджетних надходжень та зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання в умовах карантину.

Також уряд ухвалив проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо врегулювання низки питань, пов’язаних із підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2021-й рік", — додав Мокан.



Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль анонсував, що у проекті держбюджету на 2021 рік передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% — плановий дефіцит бюджету, курс гривні — до 29 грн/дол.

Зауважимо, що згідно із законодавством, уряд повинен затвердити і подати до Верховної Ради проект держбюджету до 15 вересня.