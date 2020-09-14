Баржа. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n143787-naybilshu-barju-za-vsu-istoriu-nezalejnoyi-ukrayiny-spustyly-na-odeschyni-foto.html

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Баржу типу «річка-море» для транспортування вантажів добудували та спустили на воду підприємства міста Ізмаїл, що розташоване в Одеській області.

Величезне судно побудували на замовлення Світловодського річкового термінала. Про це повідомляє «Думская».



Довжина баржі склала 127,6 метра, а ширина — 16,3 метра. Водотоннажність у прісній воді складає 6 тис. тонн, а у морській воді — 7 тис. 418 тонн. Несамохідне судно пофарбували у зелений колір на замовлення покупця судна. Історичну баржу назвали «Дніпро-AV-01».

Зазначається, що це найбільша баржа, яку побудували в Україні за 29 років незалежності. Вже у цьому місяці її передадуть замовнику для активного користування. Баржа почне перевозити вантажі у цьому сезоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі підняли і відбуксирували танкер «Делфі», який затонув восени 2019 року. Лише під кінець туристичного сезону пляж став придатним для відпочинку. Зазначається, що загальна сума збитків внаслідок витоку забруднювальних речовин з танкера склала близько 453 тис. грн.