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Ракурс
Баржа. Фото: Думская

Самую большую баржу за всю историю независимой Украины спустили на Одесчине (ФОТО)

14 сен 2020, 10:35
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Баржу типа «река-море» для транспортировки грузов достроили и спустили на воду предприятия города Измаил, который расположен в Одесской области.

Невероятно большое судно произвели по заказу Светловодского речного терминала. Об этом сообщает «Думская».

Новая баржа, которую построили на Одесчине. Фото: Думская

Длина баржи составила 127,6 метров, а ширина — 16,3 метра. Водоизмещение в пресной воде составляет 6 тыс. тонн, а в морской воде — 7 тыс. 418 тонн. Несамоходное судно открасили в зеленый цвет по заказу покупателя. Историческую баржу назвали «Дніпро-AV-01».

Судно окрасили в яркий зеленый цвет. Фото: Думская


Отмечается, что это самая большая баржа, которую построили в Украине за 29 лет независимости. Уже в этом месяце ее передадут заказчику для активного пользования. Баржа начнет перевозить грузы уже в этом сезоне.

Длина судна. Фото: Думская

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе подняли и отбуксировали танкер «Делфи», который затонул осенью 2019 года. Лишь под конец туристического сезона пляж стал пригодным для отдыха. Отмечается, что общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ из танкера составила около 453 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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