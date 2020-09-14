Стрілянина у Нікополі забрала життя двох осіб, в області діє план «Сирена»

Ілюстраційне фото / Фото: Поліція Дніпропетровської області у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n143786-strilyanyna-u-nikopoli-zabrala-jyttya-dvoh-osib-v-oblasti-diie-plan-syrena.html

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Стрілянина у Нікополі сталася у понеділок, 14 вересня. Внаслідок надзвичайної події загинуло двоє осіб. Задля затримання зловмисника на території Дніпропетровщини поліція оголосила план «Сирена».

Окрім цього, за фактом умисного вбивства двох чоловіків правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

За інформацією правоохоронців, сьогодні близько 6.00 невідомий доставив до міської лікарні Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями.

Особи загиблих встановлено. За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, — зазначили у прес-службі поліції.

Нагадаємо, 30 липня у Херсонській області сталася стрілянина — у селищі Велетенське заробітчанин влаштував хаотичну стрільбу у своєму дворі та підстрелив свого батька.