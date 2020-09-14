Стрельба в Никополе унесла жизни двух человек, в области введен план «Сирена»

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Стрельба в Никополе произошла в понедельник, 14 сентября. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли два человека. Для задержания злоумышленника на территории Днепропетровщины полиция объявила план «Сирена».

Кроме этого, по факту умышленного убийства двух мужчин правоохранители открыли уголовное производство. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, сегодня около 6.00 неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями.

Личности погибших установлены. По этому факту возбуждено производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, 30 июля в Херсонской области произошла стрельба — в поселке Велетенское заробитчанин устроил беспорядочную стрельбу в своем дворе и подстрелил своего отца.