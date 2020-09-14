Госбюджет на 2021 год одобрил Кабмин

https://racurs.ua/n143788-gosbudjet-na-2021-god-odobril-kabmin.html

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Проект госбюджета на 2021 год во время внеочередного заседания в понедельник утром одобрил Кабинет министров.

Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса — до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады, — написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Фейсбук 14 сентября.

По его словам, Кабмин также одобрил законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений. Этот документ регулирует вопросы снижения налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях карантина.

Также правительство приняло проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» об урегулировании ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год", — добавил Мокан.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал, что в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 4,7% роста ВВП, до 6% - плановый дефицит бюджета, курс гривны — до 29 грн/долл.