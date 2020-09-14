О новых «коронавирусных» нардепах заговорил Разумков — Верховная Рада

https://racurs.ua/n143791-o-novyh-koronavirusnyh-nardepah-zagovoril-razumkov.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, во время согласительного совета руководителей фракций 14 сентября заявил об изменениях в работе парламента в связи с пандемией коронавируса и обновленным карантинным зонированием Киева.

Разумков настаивает на необходимости уменьшения рисков инфицирования коронавирусом сотрудников аппарата Верховной Рады и народных избранников.

На прошлой неделе мы пересекли границу в 3 тыс. инфицированных. Призываю всех представителей фракций — более взвешенно «работать» и в сессионном зале и с избирателями… К сожалению, у нас есть новые случаи заболевания и среди депутатов. Желаю им быстро выздороветь и вернуться к работе, — отметил Разумков.

Спикер напомнил, что Киев 14 сентября перешел в оранжевую зону. Поэтому, по мнению Разумкова, аппарат ВР должен привлекать к работе только ключевых работников.

Напомним, 15−18 сентября Верховная Рада работает в формате пленарных заседаний.