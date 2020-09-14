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Ракурс
О новых «коронавирусных» нардепах заговорил Разумков — Верховная Рада

О новых «коронавирусных» нардепах заговорил Разумков

14 сен 2020, 11:21
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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, во время согласительного совета руководителей фракций 14 сентября заявил об изменениях в работе парламента в связи с пандемией коронавируса и обновленным карантинным зонированием Киева.

Разумков настаивает на необходимости уменьшения рисков инфицирования коронавирусом сотрудников аппарата Верховной Рады и народных избранников.

На прошлой неделе мы пересекли границу в 3 тыс. инфицированных. Призываю всех представителей фракций — более взвешенно «работать» и в сессионном зале и с избирателями… К сожалению, у нас есть новые случаи заболевания и среди депутатов. Желаю им быстро выздороветь и вернуться к работе, — отметил Разумков.

Спикер напомнил, что Киев 14 сентября перешел в оранжевую зону. Поэтому, по мнению Разумкова, аппарат ВР должен привлекать к работе только ключевых работников.


Напомним, 15−18 сентября Верховная Рада работает в формате пленарных заседаний.

Источник: Ракурс


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