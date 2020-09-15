Геннадий Кернес, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n143848-covid-19-u-kernesa-oficialno-podtverdili-v-merii-harkova-detali-video.html

Ракурс

Геннадий Кернес, мэр Харькова, заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Коронавирус привел к развитию у него двустороннего воспаления легких. Об этом сегодня, 15 сентября, глава пресс-служюы Харьковского горсовета Юрий Сидоненко заявил во время видеобрифинга.

В то же время Сидоренко заверил, что состояние Кернеса не такое тяжелое, как об этом недавно сообщали СМИ. Он отметил, что Кернес не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в сознании, однако сроков по его выздоровления врачи пока не дают.

Он все читает, все видит, все это у него вызывает саркастическую улыбку, — отметил Сидоренко. — Ни о какой коме, ни о каком отеке мозга, ни о каких других фейках, речи не идет.

Кернеса лечат в больнице № 17 Харькова. Столар отметил, что вопрос о лечении мэра Харькова за границей не рассматривают, поскольку врачи говорят, что в этом нет необходимости.

Кернес в Фейсбуке также прокомментировал факт своей госпитализации.

В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку, — написал он на своей странице в соцсети.



Напомним, СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента 14 сентября сообщали, что Кернес находится в коме из-за сложного течения коронавируса.