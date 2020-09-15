Заморозки у вересні прогнозує Гідрометцентр

https://racurs.ua/ua/n143850-zamorozky-u-veresni-prognozuie-gidrometcentr.html

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Заморозки у вересні прогнозує Гідрометцентр у деяких областях України. Зокрема, хвиля арктичного повітря принесе різке похолодання в Україну вже 18−19 вересня. Середня добова температура повітря знизиться на 10−12°С.

У західних, північних, східних та центральних областях вночі буде до 2−8°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0−3°С. Вдень до 9−15° тепла, — йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Фейсбук.

За прогнозами синоптиків, 18 вересня заморозки очікуються лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині.

Окрім цього, у південній частині та на Закарпатті вночі стовпчик термометра прогріється до 5−10°С тепла, а вдень — до 14−19°С.

Похолодання у вересні супроводжуватиметься поривами північного вітру 15−20 м/с.

Синоптики прогнозують, що 20−22 вересня погода в Україні залишатиметься прохолодною, а 23−25 вересня, ймовірне, поступове підвищення температури.