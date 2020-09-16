В Нью-Йорке продадут скелет 12-метрового динозавра по прозвищу «Стэн», фото: Christie's

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Ракурс

Скелет тираннозавра по кличке «Стэн» будет выставлен на аукцион в Нью-Йорке в следующем месяце и может установить рекорд среди продаж такого рода.

Этот 12-метровый скелет — один из самых полных образцов тиранозавра, которые когда-либо были найдены, сообщает Phys.org.

Соответствующие торги на аукционе Christie’s состоятся 6 октября. Ставки составят от 6 до 8 млн долл. — это в пределах 8,4 млн долл., заплаченных за тираннозавра по кличке «Сью» в октябре 1997 года.

Всего в мире найдено около 50 скелетов этого гигантского хищника, однако не очень многие из них являются достаточно цельными.

Это возможность один раз в поколении приобрести тираннозавра настолько полным, как этот, — подчеркивает аукционист Christie’s Джеймс Гислоп. — Любой музей естествознания считал бы его венцом своей коллекции.

Стена обнаружили в 1987 году вблизи города Буффало в американском штате Южная Дакота. На раскопки и реконструкцию его скелета из 188 костей понадобились более трех лет.

По оценкам исследователей, этот тираннозавр умер примерно 60 млн лет назад в возрасте около 20 лет.

Напомним, в 2019 году канадские ученые открыли крупнейшего тираннозавра.