У Нью-Йорку продадуть скелет 12-метрового динозавра на прізвисько «Стен», фото: Christie's

https://racurs.ua/ua/n143917-skelet-tyranozavra-za-rekordnu-cinu-sprobuut-prodaty-v-nu-yorku.html

Ракурс

Скелет тиранозавра на прізвисько «Стен» буде виставлений на аукціон у Нью-Йорку наступного місяця і може встановити рекорд серед продаж такого роду.

Цей 12-метровий скелет — один із найповніших зразків тиранозавра, які коли-небудь були знайдені, повідомляє Phys.org.

Відповідні торги на аукціоні Christie’s відбудуться 6 жовтня. Ставки складуть від 6 до 8 млн дол. — це в межах 8,4 млн дол., заплачених за тиранозавра на прізвисько «Сью» в жовтні 1997 року.

Загалом у світі знайдено близько 50 скелетів цього велетенського хижака, проте не дуже багато з них є достатньо цілісними.

Це можливість одного разу в поколінні придбати тиранозавра настільки повним, як цей, — наголошує аукціоніст Christie’s Джеймс Гіслоп. — Будь-який музей природознавства вважав би його вінцем своєї колекції.

Стена виявили у 1987 році поблизу міста Буффало в американському штаті Південна Дакота. На розкопки та реконструкцію його скелету зі 188 кісток знадобилося більше трьох років.

За оцінками дослідників, цей тиранозавр помер приблизно 60 млн років тому у віці близько 20 років.

Нагадаємо, у 2019 році канадські вчені відкрили найбільшого тиранозавра.