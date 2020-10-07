Состояние Петра Порошенко из-за коронавируса ухудшилось. Фото: pmg.ua

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Ракурс

Петр Порошенко, инфицированный коронавирусом пятый президент Украины, не чувствует себя лучше.

Состояние лидера партии «Европейская солидарность», у которого диагностировали двустороннее воспаление легких, ухудшилось. Сейчас он находится в больнице и получает комплексное лечение. Об этом Марина Порошенко заявила интервью Янине Соколовой, которое вышло на канале Yanina Sokolova в YouTube.

По словам жены экс-президента, у ее мужа ухудшилось состояние крови — она очень густая. Отмечается, что врачи сейчас не могут взять на анализ кровь у Порошенко, чтобы промониторить состояние и посмотреть течение болезни.

Марина Порошенко добавила, что их дочь Евгения, которая тоже заразилась коронавирусом, переносит болезнь лучше, чем отец.

Напомним, пятый президент Украины и глава фракции «Европейская солидарность» в парламенте Петр Порошенко получил положительный тест на коронавирус 29 сентября.

А 3 октября народного депутата госпитализировали в одну из больниц Киева с двусторонним воспалением легких. Коронавирус также подхватила дочь экс-президента. Сообщалось, что Порошенко четко придерживался прописанного протокола лечения COVID-19.