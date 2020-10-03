Петра Порошенко госпитализировали. Фото:

https://racurs.ua/n144645-petra-poroshenko-gospitalizirovali-detali-video.html

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Петр Порошенко, бывший президент Украины и народный депутат от «Европейской солидарности», госпитализирован в одну из больниц Киева.

У парламентария диагностировали двустороннее воспаление легких. Также заболела COVID-19 и его дочь. Об этом 3 октября сообщила жена политика Марина Порошенко в видеообращении, которое опубликовала «Европейская солидарность» в Facebook.

По ее словам, у экс-президента «сильная воля, которую он демонстрирует в борьбе с болезнью». Отмечается, что больной четко придерживается прописанного протокола лечения.

Также Марина Порошенко рассказала, что ситуация с коронавирусом в Киеве крайне плохая.

Напомним, пятый президент Украины и глава фракции «Европейская солидарность» в парламенте Петр Порошенко получил положительный тест на коронавирус 29 сентября.

Ранее сообщалось, что 30 сентября Верховная Рада объявила о прекращении работы в октябре в формате пленарных заседаний. Причиной такого решения стало инфицирование коронавирусом ряда депутатов и работников аппарата парламента. За последние несколько дней COVID-19 подхватили с десяток нардепов.