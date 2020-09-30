Верховная Рада прекращает работу в октябре — нардепы соберутся лишь раз — коронавирус в Украине

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Верховная Рада прекращает работу в октябре в формате пленарных заседаний из-за инфицирования ряда депутатов и работников аппарата парламента коронавирусом.

В Раде за последние дни около 10 больных коронавирусной инфекцией, поэтому завтра и в пятницу (1−2 октября — ред.) заседаний не будет. Вместо этого депутаты будут работать в комитетах, — заявил во время утреннего пленарного заседание 30 сентября спикер Дмитрий Разумков.

Такое решение, по его словам, было принято после консультаций с главами парламентских фракций.

Исключение будет лишь 20 октября — тогда на внеочередном заседании Рада рассмотрит госбюджет на 2021 год, — добавил Разумков.



Напомним, что согласно календарному плану работы четвертой и внеочередной сессии Верховной Рады IX созыва, которая длится с августа по январь 2021 года, в октябре депутаты должны были отработать две недели в формате пленарных заседаний — с 29 сентября по 2 октября и с 6−9 октября.