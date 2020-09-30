Верховная Рада. Фото: DW

https://racurs.ua/n144486-izmenit-izbiratelnyy-kodeks-pered-mestnymi-vyborami-planiruet-verhovnaya-rada-translyaciya.html

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Верховная Рада Украины продолжит свою работу в среду, 30 сентября.

Парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект № 4117, в котором идет речь о внесении изменений в Избирательный кодекс Украины ввиду особенностей проведения выборов во время карантина. Об этом сообщается в повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Также повестка дня предусматривает рассмотрение законопроекта № 4119, который должен внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Законопроектом предусмотрена реализация положений ст. 11 закона Украины «О рынке природного газа».

Кроме этого, народные избранники рассмотрят в первом чтении законопроект № 3039 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям в рамках договора между правительством Украины и правительством Польши о предоставлении кредита.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект № 306а о внесении изменений в закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» и предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».









Напомним, законопроект о проведении выборов во время карантина зарегистрировали в парламенте 18 сентября. Авторами законопроекта стали специалисты Центральной избирательной комиссии.