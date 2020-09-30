Верховна Рада. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n144486-zminyty-vyborchyy-kodeks-pered-miscevymy-vyboramy-planuie-verhovna-rada-translyaciya.html

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Верховна Рада України продовжить свою роботу у середу, 30 вересня.

Парламентарі розглянуть у першому читанні законопроект № 4117, у якому йдеться про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо особливостей проведення виборів під час карантину. Про це повідомляється у порядку денному, який опублікований на сайті Верховної Ради.

Також порядок денний передбачає розгляд законопроекту № 4119, що має внести зміни до державного бюджету на 2020 рік. Законопроектом передбачена реалізація положень ст. 11 закону України «Про ринок природного газу».

Окрім цього, народні обранці розглянуть у першому читанні законопроект № 3039а про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій у рамках договору між урядом України та урядом Польщі про надання кредиту.

У другому читані депутати розглянуть законопроект № 306а про внесення змін до закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».









Нагадаємо, законопроект про проведення виборів під час коронавірусного карантину зареєстрували у парламенті 18 вересня. Авторами законопроекту стали фахівці Центральної виборчої комісії.