Спецзакон про проведення виборів під час карантину ухвалить Рада. Фото: opentv

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Спеціальний закон про проведення виборів під час коронавірусного карантину найближчим часом має ухвалити Верховна Рада.

Авторами законопроекту стали фахівці Центральної виборчої комісії. Законопроект зареєстрували у парламенті 18 вересня. Текст документу на сайті ВРУ відсутній, але його частина дублює рекомендації Кабінету міністрів. Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, повідомляє «РБК-Україна».

ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом, до виборів, Верховна Рада внесе і прийме, — зазначив парламентар.



Як відомо, волевиявлення на місцевих виборах 2020 року заплановане на 25 жовтня. Виборча кампанія офіційно стартувала в Україні 5 вересня.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко 20 вересня заявив, що народні депутати хочуть розглянути закон про столицю до проведення місцевих виборів в Україні.