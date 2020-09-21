Спецзакон про проведення виборів під час карантину ухвалить ВРУhttps://racurs.ua/ua/n144086-speczakon-pro-provedennya-vyboriv-pid-chas-karantynu-uhvalyt-vru.htmlРакурс
Спеціальний закон про проведення виборів під час коронавірусного карантину найближчим часом має ухвалити Верховна Рада.
Авторами законопроекту стали фахівці Центральної виборчої комісії. Законопроект зареєстрували у парламенті 18 вересня. Текст документу на сайті ВРУ відсутній, але його частина дублює рекомендації Кабінету міністрів. Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, повідомляє «РБК-Україна».
ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом, до виборів, Верховна Рада внесе і прийме, — зазначив парламентар.
Як відомо, волевиявлення на місцевих виборах 2020 року заплановане на 25 жовтня. Виборча кампанія офіційно стартувала в Україні 5 вересня.
Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко 20 вересня заявив, що народні депутати хочуть розглянути закон про столицю до проведення місцевих виборів в Україні.