Закон про столицю хочуть розглянути якнайшвидше у СН. Фото: lenta.ua

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Закон про столицю народні депутати із провладної фракції «Слуга народу» хочуть розглянути до проведення місцевих виборів.

Проект закону передбачає чітке розподілення повноважень мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації. Про це 20 вересня заявив заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу в Києві, який транслювали ЗМІ.

Парламентар відзначив, що розгляд цього законопроекту запланований на четверту сесію Ради. Наразі фракція працює над тим, щоб цей законопроект розглянути якнайшвидше. За словами Корнієнка, закон про Київ передбачає управління містом.

Ми працюємо зараз з колегами з інших фракцій, з керівництвом фракцій, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати та подарувати киянам, врешті-решт, систему управління містом. Закон про Київ — це про управління містом, — заявив він.

Нагадаємо, 20 вересня президентська партія «Слуга народу» представила першу десятку списку до Київської міської ради. Очолила список дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Також у списку — екс-очільниця МОЗ Зоряна Скалецька, юрист і телеведучий Михайло Присяжнюк, дзюдоїст Георгій Зантарая.