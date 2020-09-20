Список до Київради представили «слуги» — його очолить ще одна дружина

Слуга народу. Фото: Bigmir

https://racurs.ua/ua/n144066-spysok-do-kyyivrady-predstavyly-slugy-yogo-ocholyt-sche-odna-drujyna.html

Ракурс

Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня. Президентська партія «Слуга народу» представила першу десятку списку до Київської міської ради.

Очолила список дружина міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Про це стало відомо під час конференції, яку провів столичний осередок партії.

Так, до першої десятки списку увійшли:

громадська активістка і дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба;

юрист і телеведучий Михайло Присяжнюк;

легкоатлетка Олена Говорова;

бізнесмен і юрист Юрій Федоренко;

букініст Владислав Трубіцин;

адвокат Лілія Пашинна;

дзюдоїст Георгій Зантарая;

заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко;

продюсер Вікторія Бурдукова;

екс-очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на з’їзді столичної команди «Європейської солідарності» представили лідера політсили на місцевих виборах в Києві — Марину Порошенко.

Дружина п’ятого президента України і лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенко очолила список кандидатів в депутати Київради від партії «ЄС» на місцевих виборах.