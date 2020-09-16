Степанов очолив список “Слуги народу” в Одеську облраду — місцеві вибори 2020

https://racurs.ua/ua/n143889-glava-moz-stepanov-ocholyv-spysok-slugy-narodu-v-odesku-oblradu.html

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Максим Степанов — очільник Міністерства охорони здоров’я, який намагається подолати епідемію коронавірусу в Україні, очолив список партії Зеленського «Слуга народу» в Одеську обласну раду.

Раніше Степанов був главою облдержадміністрації Одеської області. Рішення про включення чинного міністра в регіональний список «Слуги народу» 15 вересня ухвалила партійна конференція, пише «Думська».

Другим у списку йде нардеп і колишній віце-губернатор Сергій Колебошин, третім — підприємець Григорій Діденко, четвертим — депутат облради від «Оппоблоку» Ірина Ковалиш, п’ятим — директор обласного департаменту соціальної та сімейної політики Лілія Коваленко.

Окрім цього, на вибори до міськради Одеси йдуть:

артист Олег Філімонов,

банкір Вадим Мороховський,

заступник директора художнього музею Олександра Ковальчук,

шахістка Наталія Жукова,



ректор Одеського університету Мечникова Ігор Коваль.

На виборах мерів Південного і Ізмаїла «Слуга народу» підтримує «старих» міських голів — Володимира Новацького (він займає посаду з 2006 року, обирався від «Народної партії Литвина») і Андрія Абрамченка (на посаді з 2010 року, висувався від «Сильної України», потім перейшов в Партію регіонів, потім був в Блоці Петра Порошенка).