ДТП на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода сталася в Миколаївській області за участю двох вантажних автомобілів.

Приблизно о 2.50 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» біля села Новогригорівка Вознесенського району зіштовхнулися фура та вантажівка. Після зіткнення машини загорілися. Про це 16 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Жертвами ДТП стали водій та пасажир вантажівки. Крім того, з травмами до лікарні потрапив 27-річний водій MAN.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди та особи загиблих.

Нагадаємо, 15 вересня в Києві сталася смертельна аварія. На розі вулиць Курбаса/Гавела мотоцикл збив двох осіб, які перебігали дорогу в недозволеному місці. Внаслідок зіткнення одна людина загинула.