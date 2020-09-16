ДТП на Николаевщине. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Николаевской области с участием двух грузовых автомобилей.

Примерно в 2.50 на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» возле села Новогригорьевка Вознесенского района столкнулись фура и грузовик. После столкновения машины загорелись. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Жертвами ДТП стали водитель и пассажир грузовика. Кроме того, с травмами в больницу попал 27-летний водитель MAN.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и личности погибших.

Напомним, 15 сентября в Киеве произошла смертельная авария. На углу улиц Курбаса/Гавела мотоцикл сбил двух человек, которые перебегали дорогу в неположенном месте. В результате столкновения один человек погиб.