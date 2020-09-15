ДТП в Киеве. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143875-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-motocikla-zabralo-jizn-kievlyanina-foto-i-video-avarii.html

Ракурс

ДТП в Киеве с летальным исходом произошло сегодня, 15 сентября, на углу улицы Курбаса/Гавела. Мотоцикл сбил двоих людей, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения один человек погиб, а второго реанимируют медики на месте. Об этом сообщает dtp. kiev. ua.





Сообщается, что сейчас все участники ДТП получают медицинскую помощь. Водитель мотоцикла выжил после аварии. Из-за аварии на дороге образовалась пробка. На место происшествия прибыла полиция, которая устанавливает обстоятельства инцидента.





Напомним, ранее мы сообщали, что смертельное ДТП произошло в ночь на 11 сентября на автотрассе «Киев — Харьков — Довжанский» вблизи села Иванков Бориспольского района Киевской области. В результате пять человек погибли, еще 20 были травмированы. Инцидент произошел на 47 км автодороги М-03, там столкнулись четыре автомобиля.