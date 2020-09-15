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Ракурс
ДТП в Киеве. Фото: Pixabay

Смертельное ДТП с участием мотоцикла забрало жизнь киевлянина — фото и видео аварии

15 сен 2020, 22:55
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ДТП в Киеве с летальным исходом произошло сегодня, 15 сентября, на углу улицы Курбаса/Гавела. Мотоцикл сбил двоих людей, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения один человек погиб, а второго реанимируют медики на месте. Об этом сообщает dtp. kiev. ua.

Авария на Курбаса. Фото: dtp.kiev.ua


Сообщается, что сейчас все участники ДТП получают медицинскую помощь. Водитель мотоцикла выжил после аварии. Из-за аварии на дороге образовалась пробка. На место происшествия прибыла полиция, которая устанавливает обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее мы сообщали, что смертельное ДТП произошло в ночь на 11 сентября на автотрассе «Киев — Харьков — Довжанский» вблизи села Иванков Бориспольского района Киевской области. В результате пять человек погибли, еще 20 были травмированы. Инцидент произошел на 47 км автодороги М-03, там столкнулись четыре автомобиля.

Источник: Ракурс


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