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Лига чемпионов стала ближе для «Динамо» — видео голов киевлян в ворота АЗ Алкмар, фото — Динамо

Лига чемпионов стала ближе для «Динамо» — видео голов киевлян в ворота АЗ Алкмар

15 сен 2020, 22:19
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Лига чемпионов стала ближе для столичного «Динамо». Киевляне в матче третьего квалификационного раунда победили нидерландский АЗ из Алкмаара 2:0.

Матч проходил без болельщиков на НСК «Олимпийский» в Киеве, из-за пандемии этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне состоят из одного матча.

В первом тайме голов не забивали, хотя территориальное преимущество было на стороне гостей.

Второй тайм начался с гола Жерсона Родригеша на 49 минуте и закончился голом Николая Шапаренко на 89 хвилини. АЗ попытался отыграться и во время одной из атак гости дважды пробили в перекладину.


«Динамовцам» осталось сыграть еще один раунд, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. В него киевляне не выходили с 2016 года.

В плей-офф Лиги чемпионов «Динамо» сыграет против победителя пары «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

Источник: Ракурс


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