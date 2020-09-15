Как выглядит лицо девушки во время флирта, рассказали ученые

Девушка флиртует. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143873-kak-vyglyadit-lico-devushki-vo-vremya-flirta-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Американские ученые изучили, чем флирт отличается от банальной вежливости, и существует ли «единое» выражение лица человека, который флиртует.

Они пришли к выводу, что женщины активно показывают свою заинтересованность в общении с мужчинами на своем лице. Об этом сообщает Naked science.

Исследователи из Канзасского университета попросили профессиональных актрис, а также добровольцев спонтанно показать лицо, которое они демонстрируют во время флирта. В то же время большинство мужчин попытались распознать по их лицу, флиртует ли с ними женщина.

Оказалось, что самым эффективным сигналом флирта были повернутая и слегка наклоненная вниз голова, легкая улыбка и взгляд в сторону объекта флирта.

Для получения такого результата ученые использовали систему кодирования мышечных действий лица, чтобы классифицировать морфологию «выражения кокетства».

С учеными согласились психологи, и назвали еще несколько признаков женского флирта. К ним относились поправление волос, облизывание или надувание губ, опущенные глаза, короткие взгляды в сторону собеседника и частое моргание. Для обоих полов «симптомом» флирта будут частый смех, интерес друг к другу, скрещенные ноги в направлении собеседника и прикосновения.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые определили, что смартфон может отслеживать изменения в походке человека и делать выводы о его трезвости.

По словам исследователя Брайана Суффолетто, такая функция помогла бы людям контролировать количество выпитого алкоголя, а также предупреждать близких или врачей о том, что хозяин смартфона — пьян.