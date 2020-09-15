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Ракурс
16 сентября праздник. Фото: Pixabay

16 сентября празднуют Международный день озонового слоя и день святой Домны Никомидийской

15 сен 2020, 21:32
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16 сентября во всем мире отмечается Международный день охраны озонового слоя. Впервые этот праздник появился в 1994 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник ввели в память о подписании Монреальского протокола относительно веществ, разрушающих озоновый слой.

Озоновый слой — это тонкий газовый щит, который защищает Землю от губительного воздействия определенной части солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете. Он простирается над планетой огромной шапкой и наблюдается на высоте 100 километров.

Истончение озонового слоя опасно для всей биосферы, в том числе и для людей. На истощение озона влияет окись хлора, которая является продуктом заводов и предприятий.

Согласно церковному календарю в этот день отмечается память сразу двух святых мучениц — Василисы и Домны. В народе день прозвали Доброродной девой. В этот день наши предки собирали и готовили лен для дальнейшей работы. Кроме того, принято было приводить дома в порядок, избавляться от хлама, накопившегося за лето.

Также в этот день произошло:


  • 1651 — В Белой Церкви вспыхнуло восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой;
  • 1658 — Гетьман Украины Иван Выговский заключил с Польшей Гадячский договор;
  • 1810 — Мексика провозгласила независимость от Испании и начала войну за независимость;
  • 1915 — Закончилась арктическая экспедиция Вилькицкого, которая впервые в истории прошла Северным морским путем из Владивостока в Архангельск;
  • 1963 — к новой федерации Малайзия присоединяется город-государство Сингапур;
  • 1975 — Папуа Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии;
  • 2000 — День Памяти журналиста Георгия Гонгадзе;
  • 2002 — Начало активной фазы всеукраинской акции гражданского неповиновения «Восстань, Украина!».

В этот день родились:

  • 1889 — девочка Мерседес Йеллинек, навсегда вошедшая в историю как девочка, в честь которой был назван известный автомобиль;
  • 1893 — английский кинорежиссер Александр Корда;
  • 1924 — американская киноактриса Лорен Бэколл;
  • 1945 — писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян;
  • 1952 — известный американский киноактер Микки Рурк;
  • 1956 — знаменитый американский фокусник и гипнотизер Дэвид Копперфильд.

Напомним, ранее мы сообщали, что религиозные праздники в Украине могут получить статус государственных. На Банковой предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам — Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош-ха-Шану, Хануке, Пасхе христиан западного обряда.

Источник: Ракурс


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