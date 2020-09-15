Новые учения в Беларуси анонсировала РФ — будут обучаться «миротворчеству»

Учения в Беларуси. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n143871-novye-ucheniya-v-belarusi-anonsirovala-rf-budut-obuchatsya-mirotvorchestvu.html

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Министерство обороны России анонсировало вторые за месяц совместные учения с Беларусью. Новые учения получили название «Незыблемое братство-2020» и пройдут на территории страны с 12 по 16 октября.

К учениям присоединятся подразделения Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что российские военные вместе с другими участниками будут отрабатывать подготовку и ведение миротворческой операции на полигоне «Лосвида».

Сейчас в Беларуси продолжаются учения «Славянское братство-2020». Они проходят на Брестском полигоне. Для участия в них в страну уже прибыли военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российских Воздушно-десантных войск.

«Славянское братство» продлится до 25 сентября. К маневрам привлекли 150 единиц авиационной боевой и специальной техники, также в учениях приняли участие около 1 тыс. 500 военных.

Ранее сообщалось, что в учениях примет участие Сербия, однако страна отказалась от совместных военных проектов с РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные учения в Беларуси посетили российские войска. Военнослужащие отрабатывают задачи по борьбе с терроризмом.