Украина усиливает охрану границы из-за совместных учений Беларуси и РФ — видеоhttps://racurs.ua/n143795-ukraina-usilivaet-ohranu-granicy-iz-za-sovmestnyh-ucheniy-belarusi-i-rf-video.htmlРакурс
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) усиливает охрану границы с Беларусью из-за военных учений, которые проводит страна вместе с Российской Федерацией.
Пограничники готовятся к возможным провокациям, правонарушениям и пересечению границы группами лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Сообщается, что граница с Беларусью составляет более 1 тыс. км и проходит в рамках пяти областей. На сегодня ситуация на границе полностью контролируемая
и стабильная, заявляют пограничники.
В ГПСУ уверяют, что сейчас обладают достаточным количеством ресурсов для того, чтобы обеспечить надежную охрану границы. Также на время военных учений в Беларуси к мониторингу были привлечены дополнительные резервы, в том числе спецподразделение «Дозор». Также патрулировать границу будут кинологи.
Пограничниками осуществляется мониторинг ситуации с воздуха с помощью беспилотников. Для отслеживания используется и пограничная авиация. На водных участках применяются катера «Safe boat 27».
Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска прибудут в Беларусь. Страны-участницы соберутся на ежегодные учения «Славянское братство». На учениях военнослужащие будут отрабатывать задачи по борьбе с терроризмом.