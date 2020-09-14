Государственная пограничная служба. Фото: пресс-служба ГПСУ

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Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) усиливает охрану границы с Беларусью из-за военных учений, которые проводит страна вместе с Российской Федерацией.

Пограничники готовятся к возможным провокациям, правонарушениям и пересечению границы группами лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что граница с Беларусью составляет более 1 тыс. км и проходит в рамках пяти областей. На сегодня ситуация на границе полностью контролируемая и стабильная, заявляют пограничники.





В ГПСУ уверяют, что сейчас обладают достаточным количеством ресурсов для того, чтобы обеспечить надежную охрану границы. Также на время военных учений в Беларуси к мониторингу были привлечены дополнительные резервы, в том числе спецподразделение «Дозор». Также патрулировать границу будут кинологи.

Пограничниками осуществляется мониторинг ситуации с воздуха с помощью беспилотников. Для отслеживания используется и пограничная авиация. На водных участках применяются катера «Safe boat 27».

Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска прибудут в Беларусь. Страны-участницы соберутся на ежегодные учения «Славянское братство». На учениях военнослужащие будут отрабатывать задачи по борьбе с терроризмом.